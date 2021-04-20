"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года
Фото: Твиттер @BarcaNationX
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может летом перейти в "Барселону", сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, боссы клуба работают над подписанием 32-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно в качестве свободного агента. Форварду будет предложен договор, сроком на два года.
#Barça are pushing to sign Sergio #Agüero as a free agent. Joan Laporta is working to reach an agreement with the argentinian striker. Offered 2-years contract. El Kun at #Barcelona could also realize his dream to play with his friend Leo #Messi. #transfers #FCB https://t.co/ossj9NmmkO— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 19, 2021
Напомним, Агуэро заявил, что этот сезон станет для него последним в футболке "Манчестер Сити". На игрока претендует несколько клубов, но сам он отдает предпочтение "Барселоне", поскольку там играет его давний друг Лионель Месси.
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
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|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14