"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может летом перейти в "Барселону", сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, боссы клуба работают над подписанием 32-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно в качестве свободного агента. Форварду будет предложен договор, сроком на два года.

