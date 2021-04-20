"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два года

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"Барселона" хочет подписать Агуэро сроком на два годаФото: Твиттер @BarcaNationX 
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может летом перейти в "Барселону", сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, боссы клуба работают над подписанием 32-летнего аргентинца в ближайшее трансферное окно в качестве свободного агента. Форварду будет предложен договор, сроком на два года.

Напомним, Агуэро заявил, что этот сезон станет для него последним в футболке "Манчестер Сити". На игрока претендует несколько клубов, но сам он отдает предпочтение "Барселоне", поскольку там играет его давний друг Лионель Месси.

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