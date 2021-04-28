"Барселона" хочет подписать де Лигта
Фото: Твиттер @mdeligt_04
Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может сменить команду в ближайшее трансферное окно.
По информации главного редактора издания Ok Diario Эдуардо Инда, в услугах игрока очень заинтересована "Барселона". Отмечается, что в вопросе трансфера у наставника команды Рональда Кумана и президента клуба Жоана Лапорты нет разногласий. Наоборот, оба видят в де Лигте перспективное усиление обороны на долгие годы.
Сообщается, что самому футболисту тоже подходит вариант с переходом в испанский топ-клуб, за который уже выступает его друг и партнер по сборной Френки де Йонг.
В сезоне 2020/2021 защитник выходил на поле в составе "Ювентуса" в 30 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 1 результативная передача.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75,00 млн €.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14