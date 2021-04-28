"Барселона" хочет подписать де Лигта

Фото: Твиттер @mdeligt_04

Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

По информации главного редактора издания Ok Diario Эдуардо Инда, в услугах игрока очень заинтересована "Барселона". Отмечается, что в вопросе трансфера у наставника команды Рональда Кумана и президента клуба Жоана Лапорты нет разногласий. Наоборот, оба видят в де Лигте перспективное усиление обороны на долгие годы.

Сообщается, что самому футболисту тоже подходит вариант с переходом в испанский топ-клуб, за который уже выступает его друг и партнер по сборной Френки де Йонг.

В сезоне 2020/2021 защитник выходил на поле в составе "Ювентуса" в 30 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч и 1 результативная передача.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75,00 млн €.