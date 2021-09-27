"Барселона" хочет подписать Кавани

Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвстен

Уругвайский форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может сменить клубную прописку в следующее трансферное окно.

Как сообщает издание AS, "Барселона" хочет подписать нападающего уже в январе.

По информации источника, сам Кавани тоже не прочь уйти из "Манчестер Юнайтед", из-за того, что будет получать там мало игровых минут.

Напомним. что Кавани перешел в "МЮ" в 2020 году на правах свободного агента.

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