"Барселона" хочет подписать нападающего после травмы Фати

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Форвард сборной Испании и туринского "Ювентуса" Альваро Мората все еще может перейти в "Барселону", сообщает издание Diario SPORT.

По информации источника, главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес считает необходимым трансфер нападающего после очередной травмы Ансу Фати и Альваро Мората - главный кандидат.

Отмечается, что Хави также ждет универсального вингера в аренду в январское трансферное окно.

Напомним, что Фати, по прогнозам СМИ, вновь выбыл на два месяца из-за травмы левого бедра.

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