"Барселона" хочет подписать нападающего сборной Аргентины

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"Барселона" хочет подписать нападающего сборной Аргентины

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов "Барселоны".

Как сообщает La Red, стороны уже контактировали по поводу возможного трансфера 21-летнего аргентинца. Возможно, каталонцев впечатлила игра футболиста на Кубке Америки, где он уже забил два гола.

Отмечается, что стоимость сделки может составить 112 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Мартинеса девять голов и два ассиста в 35 матчах.

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