"Барселона" хочет получить компенсацию от Nike

Руководство "Барселоны" осталось недовольно ситуацией с новой формой.

Напомним, что ранее Nike снял с продажи новый домашний комплект каталонцев из-за проблем с качеством.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барса" направила жалобу в американскую компанию и хочет получить компенсацию.

Отмечается, что если Nike откажется выплачивать компенсацию, то "Барса" готова подать на компанию в суд.

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