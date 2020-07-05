"Барселона" хочет получить компенсацию от Nike

Теги барселона

"Барселона" хочет получить компенсацию от Nike

Руководство "Барселоны" осталось недовольно ситуацией с новой формой.

Напомним, что ранее Nike снял с продажи новый домашний комплект каталонцев из-за проблем с качеством.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барса" направила жалобу в американскую компанию и хочет получить компенсацию.

Отмечается, что если Nike откажется выплачивать компенсацию, то "Барса" готова подать на компанию в суд.

Читайте также: Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов