"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

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"Барселона" хочет получить за Коутиньо 130 миллионов евро

"Барселона" может расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб оценивает хавбека в 130 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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