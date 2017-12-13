"Барселона" хочет получить за Маскерано 10 миллионов евро

"Барселона" может расстаться с аргентинским защитником Хавьером Маскерано, но выдвинула ему ряд условий, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет получить за него не менее 10 миллионов евро. Кроме того, аргентинец может быть продан не раньше того момента, как ему найдут замену и в строй вернется травмированный Самуэля Умтити.

Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему Маскерано проявляют китайские клубы. Сам футболист хочет сменить луб, чтобы иметь регулярную игровую практику перед Чемпионатом Мира-2018.

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