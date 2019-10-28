"Барселона" хочет предложить "Интеру" обменять Ракитича на Сенси

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"Барселона" хочет предложить "Интеру" обменять Ракитича на Сенси

"Барселона" хочет предложить "Интеру" обмен полузащитника Ивана Ракитича на игрока миланцев Стефано Сенси, передает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за хорвата 38 миллионов евро.

24-летний Сенси играет в миланском клубе на правах аренды, в контракте присутствует опция выкупа за 25 миллионов евро. В этом сезоне он забил три мяча в  и сделал 4 ассиста в семи играх Серии А.

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