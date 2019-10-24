"Барселона" хочет пригласить генерального директора "Валенсии" Матео Алемани работать в каталонском клубе. Об этом сообщает As.

По данным источника, руководство сине-гранатовых уже начало переговоры с валенсийцами. Сам Алемани не против перехода в каталонский клуб, однако в его контракте есть пункт о том, что он не может перейти в другую команду Ла Лиги. Эту проблемы он пытается решить с руководством.

Ранее сообщалось, что Алемани находится в ссоре с президентом "Валенсии" Питером Лимом.

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