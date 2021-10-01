"Барселона" хочет пригласить Клоппа

Теги барселонаюрген клоппливерпуль

"Барселона" хочет пригласить Клоппа

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может в ближайшее время возглавить "Барселону".

По информации El Nacional, руководство "блауграны" заинтересовано в приглашении немецкого специалиста.

Напомним, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2024 года.

"Барса" ищет замену Рональду Куману, который находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.

Не пропустите: Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Черчесов получил предложение от клуба ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов