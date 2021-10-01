"Барселона" хочет пригласить Клоппа

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может в ближайшее время возглавить "Барселону".

По информации El Nacional, руководство "блауграны" заинтересовано в приглашении немецкого специалиста.

Напомним, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2024 года.

"Барса" ищет замену Рональду Куману, который находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.

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