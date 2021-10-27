"Барселона" хочет пригласить Клоппа или Тухеля

Теги барселонаюрген клопптомас тухель

"Барселона" хочет пригласить Клоппа или Тухеля Фото: инстаграм "Ливерпуля"

"Барселона" продолжает поиски нового тренера для команды.

Как сообщает Sport.es, основным кандидатом является наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Альтернативный вариант - Томас Тухель из "Челси".

До конца года руководство "Барсы" хочет определиться с условиями для Клоппа, чтобы он согласился возглавить команду.

Отмечается, что нынешнему тренеру Рональду Куману не будет предложен новый контракт. Действующий истекает летом 2022 года.

Читайте также: У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера

Футболисты "Манчестер Юнайтед" готовы к смене тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов