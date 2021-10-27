"Барселона" хочет пригласить Клоппа или Тухеля

Фото: инстаграм "Ливерпуля"

"Барселона" продолжает поиски нового тренера для команды.

Как сообщает Sport.es, основным кандидатом является наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Альтернативный вариант - Томас Тухель из "Челси".

До конца года руководство "Барсы" хочет определиться с условиями для Клоппа, чтобы он согласился возглавить команду.

Отмечается, что нынешнему тренеру Рональду Куману не будет предложен новый контракт. Действующий истекает летом 2022 года.

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