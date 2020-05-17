"Барселона" хочет приобрести 19-летнего защитника "Аякса"

"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Серджиньо Дестом. Об этом информирует Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб долгое время следит за результатами 19-летнего футболиста. Представители сине-гранатовых уже просматривали американского игрока.

Кроме того, "Барселона" связалась с "Аяксом" и обсудила детали возможного трансфера. Голландцы готовы отпустить Деста за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересована "Бавария". Сам защитник хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

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