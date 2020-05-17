"Барселона" хочет приобрести 19-летнего защитника "Аякса"

Теги сержиньо дестбарселонааякс

"Барселона" хочет приобрести 19-летнего защитника "Аякса"

"Барселона" интересуется защитником "Аякса" Серджиньо Дестом. Об этом информирует Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб долгое время следит за результатами 19-летнего футболиста. Представители сине-гранатовых уже просматривали американского игрока.

Кроме того, "Барселона" связалась с "Аяксом" и обсудила детали возможного трансфера. Голландцы готовы отпустить Деста за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересована "Бавария". Сам защитник хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на голкипера "Барселоны"| http://soccernews.ru

 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя

Заразившийся коронавирусом Федун рассказал, как чувствует себя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов