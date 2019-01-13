"Барселона" хочет приобрести полузащитника ПСВ

"Барселона" заинтересована в приобретении игрока ПСВ Ирвинга Лосан. Об этом сообщает Mundo Deportivo и Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Лосано интересовался "Наполи", по некоторой информации, они предлагали за него 25-30 миллионов евро.

ПСВ готов отпустить полузащитника за 40 миллионов евро. Контракт действует до 2022 года.

Игрок перешел в ПСВ летом 2017 года из "Пачука". Вместе с командой он стал чемпионом Недирландов (2017/18).

В текущем сезоне Лосано участвовал в 27 матчах, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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