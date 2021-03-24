"Барселона" хочет продать 6 игроков летом
Фото: твиттер BarcaTimes/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" планирует устроить большую распродажу футболистов в летнее трансферное окно, чтобы поправить финансовое положение клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, каталонский клуб планирует выставить на трансфер вратаря Нето, защитника Самюэля Умтити, полузащитников Матеуса Фернандеса, Филиппе Коутиньо и Миралема Пьянича, а также нападающего Мартина Брэйтуэйта.
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман одобряет планы клуба, так как не считает важными вышеперечисленных игроков.
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