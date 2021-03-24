"Барселона" хочет продать 6 игроков летом

Теги барселонамиралем пьяничсамюэль умтитимартин брейтуэйтфилиппе коутиньо

"Барселона" хочет продать 6 игроков летом

Фото: твиттер BarcaTimes/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" планирует устроить большую распродажу футболистов в летнее трансферное окно, чтобы поправить финансовое положение клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб планирует выставить на трансфер вратаря Нето, защитника Самюэля Умтити, полузащитников Матеуса Фернандеса, Филиппе Коутиньо и Миралема Пьянича, а также нападающего Мартина Брэйтуэйта.

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман одобряет планы клуба, так как не считает важными вышеперечисленных игроков.

Не пропустите: "Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом. | http://soccernews.ru
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