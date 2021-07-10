"Барселона" хочет продать Брэйтуэйта
Фото: инстаграм Брейтуэта/Автор неизвестен
Как сообщает L’Esportiu de Catalunya, форвард "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт может сменить клуб уже этим летом.
По информации источника, "блауграна" хочет продать игрока и рассчитывает получить за него около 10-15 миллионов евро.
Отмечается, что к Брейтуэйт своим выступлением на Евро-2020 заинтересовал многие европейские клубы..
В прошедшем сезоне датчанин сыграл 29 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых забил 2 гола.
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|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14