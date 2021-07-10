"Барселона" хочет продать Брэйтуэйта

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"Барселона" хочет продать БрэйтуэйтаФото: инстаграм Брейтуэта/Автор неизвестен

Как сообщает  L’Esportiu de Catalunya, форвард "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт может сменить клуб уже этим летом.

По информации источника, "блауграна" хочет продать игрока и рассчитывает получить за него около 10-15 миллионов евро.

Отмечается, что к Брейтуэйт своим выступлением на Евро-2020 заинтересовал многие европейские клубы..

В прошедшем сезоне датчанин сыграл 29 матчей в Ла Лиге за "Барсу", в которых забил 2 гола.

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