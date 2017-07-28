"Барселона" хочет продать Турана, а не отдавать в аренду

В "Барселоне" дали понять, что хавбек Арда Туран должен покинуть команду как можно скорее.

По информации источника, каталонцы не хотят отдавать турка в аренду. "Барселону" интересует лишь продажа футболиста, что может принести клубу финансовую прибыль.

Напомним, что "Галатасарай" хочет арендовать Турана, так как полную стоимость футболиста турки заплатить не готовы.

Туран играл за "Галатасарай" с 2003 по 2011 год. | http://soccernews.ru