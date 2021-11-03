"Барселона" хочет продлить Араухо

Фото: инстаграм Рональда Араухо/Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт c уругвайским защитником Рональдом Араухо, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, каталонский клуб предложил футболисту новое соглашение, которое будет действовать до лета 2026 года. Ожидается, что уругваец продлит контракт.

В нынешнем сезоне 22-летний Араухо провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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