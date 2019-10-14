"Барселона" хочет продлить контракт с Ансу Фати, чтобы увеличить сумму отступных
Руководство "Барселоны" готовит новый контракт для юного вингера Ансу Фати, который дебютировал за основную команду в текущем сезоне.
Как сообщает Mundo Deportivo, боссы "блауграны" хотят продлить соглашение с 16-летним футболистом, чтобы увеличить сумму отступных.
В каталонском клубе видят клаусулу воспитанника на уровне 100 миллионов евро.
Фати сыграл за "Барсу" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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