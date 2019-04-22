"Барселона" хочет продлить контракт с Артуро Видалем

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"Барселона" хочет продлить контракт с Артуро Видалем

"Барселона" хочет продлить соглашение с полузащитником команды Артуро Видалем, пишет Sport.

По данным источника, клуб намерен подписать контракт с клубом еще на сезон. Таким образом, соглашение с 31-летним игроком будет действовать до лета 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Видаль может перейти в "Интер" этим летом.

Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" в 2018 году за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

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