"Барселона" хочет продлить контракт с Артуро Видалем

"Барселона" хочет продлить соглашение с полузащитником команды Артуро Видалем, пишет Sport.

По данным источника, клуб намерен подписать контракт с клубом еще на сезон. Таким образом, соглашение с 31-летним игроком будет действовать до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Видаль может перейти в "Интер" этим летом.

Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" в 2018 году за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 45 матчах, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

А еще: "Интер" определился с главным кандидатом на замену Икарди | http://soccernews.ru