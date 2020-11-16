"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

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"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

Руководство "Барселоны" намерено продлить контракт с французским нападающим Усманом Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист знает о намерениях клуба, но хочет взять время на размышление. Впрочем, официального предложения пока не последовало.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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