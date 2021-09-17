"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" хочет продлить соглашение с французским нападающим Усманом Дембеле.

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, агент Дембеле и спортивный директор клуба Матеу Алемани вели переговоры в течение нескольких месяцев, и теперь они намерены закрыть соглашение на следующей неделе.

По информации источника, продление будет минимум до 2024 года. В клубе француз считается отличным футболистом.

Отмечается, что Лапорта стремится продлить его контракт с тех пор, как он стал президентом.

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