"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" хочет продлить контракт с ДембелеФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" хочет продлить соглашение с французским нападающим Усманом Дембеле.

Как сообщает журналист Ферран Мартинес, агент Дембеле и спортивный директор клуба Матеу Алемани вели переговоры в течение нескольких месяцев, и теперь они намерены закрыть соглашение на следующей неделе.

По информации источника, продление будет минимум до 2024 года. В клубе француз считается отличным футболистом.

Отмечается, что Лапорта стремится продлить его контракт с тех пор, как он стал президентом.

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