"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

"Барселона" работает над продолжением сотрудничества с французским винером Усманом Дембеле, текущий контракт которого рассчитан до лета 2022 года.

Как сообщает издание Sport, руководство сине-гранатовых уже ведет переговоры с представителем футболиста.

По информации источника, "Барселона" уже подготовила для Дембеле два варианта нового соглашения: до 2024 года с понижением зарплаты и до 2025 года, но с меньшим сокращением оклада.

Напомним, что француз перешел в каталонский клуб из дортмундской "Боруссии" в 2017 году за 120 миллионов евро.

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