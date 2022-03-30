"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

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"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

"Барселона" хочет сохранить в своем составе французского вингера Усмана Дембеле и поэтому уже обратилась к агенту футболиста, что возобновить переговоры по новому контракту, сообщает издание Sport.

По информации источника, француз доволен работой под руководством Хави, так как испанский тренер много времени посвящает Усману. Многие в клубе хотят, чтобы он остался.

Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле сыграл в 12 матчах, в которых отдал 9 ассистов.

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