"Барселона" хочет продлить контракт с Педри

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"Барселона" хочет продлить контракт с Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

"Барселона" намерена подписать новый контракт с полузащитником Педри, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонцы предложат футболисту новое соглашение, когда в клубе улучшится финансовая ситуация. Нынешний контракт хавбека действует до лета 2022 года, но в нем есть опция продления еще на два сезона.

В прошлом сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" 52 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

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