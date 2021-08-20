"Барселона" хочет продлить контракт с Педри

Фото твиттер ESPN

"Барселона" готовит новое соглашение для полузащитника Педри, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб хочет продлить контракт с игроком до 2026 года на улучшенных условиях. Ожидается, что "сине-гранатовые" увеличат зарплату 18-летнего испанца и его сумму отступных.

Сам хавбек согласен заключить новый договор с каталонцами. Его агент уже неформально обсудил детали продолжения сотрудничества с представителями "Барсы".

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года, однако в нём есть опция продления ещё на два сезона.

Не пропустите: "Я разочарован": Куман прокомментировал ситуацию с контрактом Мориба. | http://soccernews.ru