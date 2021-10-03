"Барселона" хочет продлить молодого таланта

Руководство "Барселона" планирует продлить контракт с полузащитником Гави, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители каталонского клуба уже начали переговоры с агентом игрока. "Барселона" собирается предложить футболисту контракт с улучшенными финансовыми условиями.

17-летний Гави является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за клуб шесть матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru