"Барселона" хочет продлить молодого таланта

Теги барселонагави

"Барселона" хочет продлить молодого таланта

Руководство "Барселона" планирует продлить контракт с полузащитником Гави, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, представители каталонского клуба уже начали переговоры с агентом игрока. "Барселона" собирается предложить футболисту контракт с улучшенными финансовыми условиями.

17-летний Гави является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за клуб шесть матчей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: Куман потерял поддержку почти всех игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Провалы "Реала" и "Барселоны", успех "Атлетико": результаты 8-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов