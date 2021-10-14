"Барселона" хочет прописать 1 миллиард евро отступных еще одному игроку

Теги барселонаансу фати

"Барселона" хочет прописать 1 миллиард евро отступных еще одному игроку Фото инстаграм Ансу Фати

"Барселона" продолжает работать над продлением контракта с вингером Ансу Фати.

По сведениям Marca, каталонцы хотят, чтобы в новом контракте игрока были прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Напомним, что ранее такая клаусула была прописана в соглашении полузащитника Педри.

В этом сезоне Фати из-за травмы провел три матча и забил один гол.

Читайте также: "Барселона" подписала долгосрочный контракт с Педри. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето

"Реал" имеет грандиозные планы на следующее лето

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов