"Барселона" хочет прописать 1 миллиард евро отступных еще одному игроку

Фото инстаграм Ансу Фати

"Барселона" продолжает работать над продлением контракта с вингером Ансу Фати.

По сведениям Marca, каталонцы хотят, чтобы в новом контракте игрока были прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Напомним, что ранее такая клаусула была прописана в соглашении полузащитника Педри.

В этом сезоне Фати из-за травмы провел три матча и забил один гол.

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