"Барселона" хочет провести еще два трансфера в январе

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"Барселона" хочет провести еще два трансфера в январе

Фото: инстаграм Мораты\Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" работает над подписание нападающего сборной Испании и "Ювентуса" Альваро Мораты, а также аргентинского защитника "Аякса" Николаса Тальяфико, сообщает издание Sport.

По информации источника, в трансфере Мораты заинтересован лично главный тренер каталонского клуба Хави Эрнандес. Он не верит в Депая, а Люка де Йонга рассматривает в качества игрока подмены. Также свою роль сыграла очередная травма Ансу Фати.

Сейчас "Ювентус" близок к покупке Душана Влаховича, что откроет двери для ухода Мораты в "Барсу",

Также "Барселона" ведет переговоры с "Аяксом" по Тальяфико. Амстердамский клуб хотел бы продать аргентинца, а "Барса" готова лишь на аренду с правом выкупа.

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