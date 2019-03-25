"Барселона" хочет расстаться с голландским голкипером Силлессеном

"Барселона" планирует продать голландского голкипера Яспера Силлессена. Об этом информирует Mundo Deportivo.

По сообщению источника, каталонский клуб готов отпустить 29-летнего футболиста за 30 миллиона евро.

На данный момент "Барселона" занимает поиском замены голландцу. Среди возможных кандидатов - Андре Онане из "Аякса", Коэне Кастельсе из "Вольфсбурга" и Пау Лопесе из "Бетиса".

Силлессен пришел в "Барселону" летом 2016 года, перейдя из "Аякса" за 13 миллионов евро. За все это время игрок участвовал в 28 матчах.

Не пропустите: "Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту| http://soccernews.ru