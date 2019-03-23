"Барселона" хочет расстаться с Коутиньо

"Барселона" намерена продать полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом информирует Marca.

По данным издания, испанский клуб готов отпустить игрока в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет купить бразильца за 115 миллионов евро.

26-летний футболист стал игроком каталонского клуба в январе 2018 года, перейдя из "Ливерпуля" за 135 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне Коутиньо участвовал в 26 матчах, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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