"Барселона" хочет снизить стоимость Левандовского за счет своего игрока

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

"Барселона" намерен подписать нападающего сборной Польши и "Баварии" Роберта Левандовского в летнее трансферное окно, сообщает издание Goal.

По информации источника, руководство каталонского клуба хочет снизить стоимость поляка за счет включения в сделку одного из своих футболистов.

Отмечается, что речь идет об американском правом защитнике Сержиньо Десте.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в 28 матчах Бундеслиги, в которых забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.

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