"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам

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"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам

"Барселона" намерена просить футболистов пойти на временное снижение зарплаты, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "блауграны" продумывает антикризисные меры в связи с дефицитом бюджета, обусловленным приостановкой турниров из-за коронавируса.

На оклады игроков каталонский клуб тратит 507 миллионов евро, ещё 135 миллионов уходит на амортизацию.

Согласно информации Football Leaks, самый высокооплачиваемый игрок "Барсы" - Лионель Месси. Его зарплата без учёта бонусов - 104 миллиона евро в год (до уплаты налогов).

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой недоношенный заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нужно не у Барсы спрашивать, а у картонного хмыря - Леонеля Месси! Если у плоскостопиz, будут те дни (а они будут), Кике улётит далеко и быстро, как в своё время другие таланты (как игроки так и тренеры). Никто ещё гения Вальверде не забыл... нужно эту аргентинскую шавку сокращать, уже ближайшим летом! Только так Барса сможет прогресировать, кентов гнома, также под пресс! Visca el Barca!

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