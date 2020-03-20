"Барселона" хочет сократить зарплаты игрокам

"Барселона" намерена просить футболистов пойти на временное снижение зарплаты, сообщает AS.

По сведениям издания, руководство "блауграны" продумывает антикризисные меры в связи с дефицитом бюджета, обусловленным приостановкой турниров из-за коронавируса.

На оклады игроков каталонский клуб тратит 507 миллионов евро, ещё 135 миллионов уходит на амортизацию.

Согласно информации Football Leaks, самый высокооплачиваемый игрок "Барсы" - Лионель Месси. Его зарплата без учёта бонусов - 104 миллиона евро в год (до уплаты налогов).

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