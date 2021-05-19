"Барселона" хочет совершить громкий обмен с "Атлетико"

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к португальскому нападающему мадридского "Атлетико" Жоау Фелишу, а взамен хочет отдать французского форварда Антуана Гризманна, сообщает TV3.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет воспользоваться тем, что агентом Фелиша является Мино Райола, у которого хорошие отношения с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

В нынешнем сезоне 30-летний Гризманн провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 21-летнего Фелиша 10 забитых мячей и шесть голевых передач в 39 поединках.

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