"Барселона" хочет совершить обмен игроками с ПСЖ

Каталонская "Барселона" хочет совершить обмен игроками с французским ПСЖ, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" продолжают интересоваться вингером парижан Анхелем Ди Марией. Однако "Барса" не готова платить за аргентинца полную сумму возможного трансфера - вице-чемпион Испании хочет включить в вероятную сделку одного из своих полузащитников: Арду Турана или Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" подписала очередного новичка. | soccernews.ru