"Барселона" хочет усилить оборону своим воспитанником из "Бенфики"
Фото инстаграм Алекса Гримальдо
"Барселона" изучает вариант с возвращением в команду левого защитника Алекса Гримальдо, сообщает Goal.com.
По информации источника, "сине-гранатовые" хотят вернуть собственного воспитанника из "Бенфики" на правах аренды с обязательством выкупа.
Каталонский клуб готов включить в сделку Рикарда Пуча, Алехандро Бальде или Оскара Мингесу.
В текущем сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 31 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Реал Вальядолид
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|20
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