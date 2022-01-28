"Барселона" хочет усилить оборону своим воспитанником из "Бенфики"

Фото инстаграм Алекса Гримальдо

"Барселона" изучает вариант с возвращением в команду левого защитника Алекса Гримальдо, сообщает Goal.com.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят вернуть собственного воспитанника из "Бенфики" на правах аренды с обязательством выкупа.

Каталонский клуб готов включить в сделку Рикарда Пуча, Алехандро Бальде или Оскара Мингесу.

В текущем сезоне Гримальдо сыграл за "Бенфику" 31 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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