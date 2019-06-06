"Барселона" хочет усилиться эквадорским защитником

"Барселона" ведёт переговоры по трансферу защитника "Аукаса" Диего Паласиоса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, эквадорский клуб оценивает своего футболиста в 5 миллионов евро.

Стоит отметить, что 19-летний левый фулбек уже имеет опыт выступлений в Европе - минувший сезон он провёл в голландском "Виллем II". В его активе 32 матча и 3 ассиста.

Не пропустите: Умтити заявил, что не хочет покидать "Барселону". | http://soccernews.ru