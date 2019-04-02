"Барселона" хочет усилиться форвардом сборной Испании

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" рассматривают 28-летнего футболиста как одного из кандидатов на укрепление атаки во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что клубы пока не вели переговоры о переходе форварда сборной Испании, стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Родриго является воспитанником мадридского "Реала". За "Валенсию" он выступает с 2014 года, сыграл 175 матчей и забил 48 голов.

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