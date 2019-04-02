"Барселона" хочет усилиться форвардом сборной Испании
Нападающий "Валенсии" Родриго Морено может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Sport.es.
По информации ресурса, "сине-гранатовые" рассматривают 28-летнего футболиста как одного из кандидатов на укрепление атаки во время летнего трансферного окна.
Отмечается, что клубы пока не вели переговоры о переходе форварда сборной Испании, стоимость которого оценивается в 30 миллионов евро.
Напомним, что Родриго является воспитанником мадридского "Реала". За "Валенсию" он выступает с 2014 года, сыграл 175 матчей и забил 48 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
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|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22