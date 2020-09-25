"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

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"Барселона" хочет усилиться игроком сборной Украины

"Барселона" нацелилась на левого защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, "сине-гранатовые" заинтересованы в годичной аренде игрока сборной Украины.

Сейчас клубы ведут переговоры о возможном переходе 23-летнего футболиста.

Зинченко выступает за "горожан" с 2016 года, сыграл 68 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Сдавался в аренду ПСВ. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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