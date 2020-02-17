"Барселона" хочет усилиться нападающим "Леганеса"

"Барселона" определилась с приоритетной кандидатурой на усиление атаки, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" решили подписать форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Напомним, что "Барсе" разрешили в течение 15 дней купить нового нападающего в связи с серьёзными травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

28-летний Брейтуэйт в текущем сезоне сыграл за "Леганес" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость датчанина - 10 миллионов евро.

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