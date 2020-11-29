"Барселона" хочет усилиться защитником "Севильи"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают 21-летнего футболиста в качестве укрепления обороны. "Севилья" готова отпустить француза за 75 миллионов евро.

В "Севилью" футболист перешел в 2019 году из "Бордо", заключив с испанским клубом пятилетний контракт. В этом сезоне Кунде в 6 матчах Примере забил 1 гол.

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