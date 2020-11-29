"Барселона" хочет усилиться защитником "Севильи"

Теги барселонасевильятрансферы

"Барселона" хочет усилиться защитником "Севильи"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают 21-летнего футболиста в качестве укрепления обороны. "Севилья" готова отпустить француза за 75 миллионов евро.

В "Севилью" футболист перешел в 2019 году из "Бордо", заключив с испанским клубом пятилетний контракт. В этом сезоне Кунде в 6 матчах Примере забил 1 гол.

Не пропустите: Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым

В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов