"Барселона" хочет ускорить трансфер защитника "Тулузы"

Защитник "Тулузы" Жан-Клер Тодибо может стать игроком "Барселоны" уже в ближайшие дни.

Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы выплатить за игрока определенную сумму, однако при этом могут отдать его в аренду до конца сезона.

Отметим, что после того, как Тодибо отказался продлевать контракт с клубом, он больше не появлялся на поле.

Напомним, что Тодибо должен присоединиться к "Барселоне" летом после истечения соглашения с "Тулузой".

В текущем сезоне 19-летний Тодибо провел 10 игр, в которых отметился одним голом.

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