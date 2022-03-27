"Барселона" хочет в очередной раз понизить зарплату ветеранам

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"Барселона" хочет в очередной раз понизить зарплату ветеранам

Фото: твиттер Бускетса\Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" продолжает искать варианты для освобождения места в зарплатной ведомости клуба для усилений в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, одним из возможных решений может стать очередной этап понижения зарплат, в частности, ветеранам команды: Жерару Пике, Сержи Бускетсу и Жорди Альбе.

Отмечается, что общая сумма, которая уходит на этих игроков равняется 100 миллионам евро, поэтому переговоры ожидаются трудные.

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