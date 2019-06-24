"Барселона" хочет вернуть из загребского "Динамо" своего воспитанника

"Барселона" заинтересована в возвращении своего воспитанника Даниэля Ольмо, который сейчас выступает за загребское "Динамо".

По информации Marca, "сине-гранатовые" просматривали 21-летнего футболиста на матчах молодёжного Евро и остались довольны увиденным.

Прошлой осенью сообщалось, что "Динамо" потребует за своего лидера не менее 25 миллионов евро. Ранее на форварда также претендовали "Реал" и "Милан".

Ольмо занимался в академии "Барсы" с 2007 по 2014 год, после чего уехал в Хорватию.

В составе балканского гранда юный нападающий уже забил 26 голов в 102 матчах.

Не пропустите: Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной". | http://soccernews.ru