"Барселона" хочет вернуть из загребского "Динамо" своего воспитанника
"Барселона" заинтересована в возвращении своего воспитанника Даниэля Ольмо, который сейчас выступает за загребское "Динамо".
По информации Marca, "сине-гранатовые" просматривали 21-летнего футболиста на матчах молодёжного Евро и остались довольны увиденным.
Прошлой осенью сообщалось, что "Динамо" потребует за своего лидера не менее 25 миллионов евро. Ранее на форварда также претендовали "Реал" и "Милан".
Ольмо занимался в академии "Барсы" с 2007 по 2014 год, после чего уехал в Хорватию.
В составе балканского гранда юный нападающий уже забил 26 голов в 102 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32