"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника из "Бенфики"

Теги барселонабенфикаалекс гримальдотрансферы

"Барселона" хочет вернуть своего воспитанника из "Бенфики"

Фото: твиттер Алехандро Гримальдо/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с "Бенфикой" истекает через год, поэтому сумма трансфера может составить порядка 10 миллионов евро.

26-летний Гримальдо является воспитанником "Барселоны", но с 2016 года выступает за "Бенфику". В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 47 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

Не пропустите: Пьянич может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал"

Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов