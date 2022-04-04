"Барселона" хочет включить одного игрока в сделку по Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" не оставляет попыток приобрести польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет включить в сделку американского защитника Сержиньо Деста, которым "Бавария" интересовалась несколько лет назад.

Напомним, что "Бавария" не может договориться с Левандовски о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. В связи с этим форвард задумался о смене клуба.

Не пропустите: Араухо высказался касательно своего контракта с "Барселоной". | http://soccernews.ru