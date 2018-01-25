"Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека

Каталонская "Барселона" с большой долей вероятности следующим летом подпишет форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

За 26-летнего француза, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" вынуждены будут заплатить 100 миллионов евро. Однако в стане каталонского гранда надеются, что часть этой суммы будет погашена за счет включения в сделку своего полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" приберегла свой игровой номер "7" для Гризманна. | soccernews.ru