"Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбека

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнандре гомеш

"Барселона" хочет включить в сделку по Гризманну своего хавбекаКаталонская "Барселона" с большой долей вероятности следующим летом подпишет форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

За 26-летнего француза, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" вынуждены будут заплатить 100 миллионов евро. Однако в стане каталонского гранда надеются, что часть этой суммы будет погашена за счет включения в сделку своего полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" приберегла свой игровой номер "7" для Гризманна. | soccernews.ru

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