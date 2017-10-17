"Барселона" хочет включить в сделку по Коутиньо своего хавбека

Каталонская "Барселона" хочет включить в возможную сделку по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо одного из своих игроков.

Так, по сведениям Daily Star, "сине-гранатовые" рассчитывают предложить "красным" своего хавбека Андре Гомеша. Таким образом "Барса" планирует решить сразу две проблемы - избавиться от игрока, который так и не сумел доказать свою состоятельность в клубе, и уменьшить сумму, которая должна быть выплачена за бразильца.

Напомним, между Месси и Пике произошел конфликт. | soccernews.ru