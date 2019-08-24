"Барселона" хочет взять в аренду украинского защитника
"Барселона" может арендовать защитника "Леганеса" Василия Кравца.
Как сообщает Football.ua, каталонцы хотят отправить 22-летнего украинца во вторую команду, которая сейчас играет в 3-й группе Сегунды В.
Отмечается, что на Кравца также претендуют "Луго", "Малага", "Сарагоса" и еще три клуба, чьи названия не уточняются.
"Леганес" подписал футболиста минувшей зимой. За это время он провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.
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