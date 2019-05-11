"Барселона" хочет заработать 120 миллионов евро на продаже дублёров

Теги барселонаяспер силлессенрафинья алькантараденис суаресмалкоммарк кукурелья

"Барселона" хочет заработать 120 миллионов евро на продаже дублёров

"Барселона" собирается расстаться с несколькими футболистами, которые получали мало игровой практики в нынешнем сезоне.

По информации Sport.es, "Камп Ноу" могут покинуть Яспер СиллессенРафинья АлькантараДенис Суарес, Малком и Марк Кукурелья, который сейчас выступает на правах аренды за "Эйбар".

От продажи этих футболистов "блауграна" намерена выручить не менее 120 миллионов евро.

Полученные средства клуб планирует потратить на нового игрока мирового уровня.

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