"Барселона" хочет заработать 120 миллионов евро на продаже дублёров

"Барселона" собирается расстаться с несколькими футболистами, которые получали мало игровой практики в нынешнем сезоне.

По информации Sport.es, "Камп Ноу" могут покинуть Яспер Силлессен, Рафинья Алькантара, Денис Суарес, Малком и Марк Кукурелья, который сейчас выступает на правах аренды за "Эйбар".

От продажи этих футболистов "блауграна" намерена выручить не менее 120 миллионов евро.

Полученные средства клуб планирует потратить на нового игрока мирового уровня.

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