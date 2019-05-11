"Барселона" хочет заработать 120 миллионов евро на продаже дублёров
"Барселона" собирается расстаться с несколькими футболистами, которые получали мало игровой практики в нынешнем сезоне.
По информации Sport.es, "Камп Ноу" могут покинуть Яспер Силлессен, Рафинья Алькантара, Денис Суарес, Малком и Марк Кукурелья, который сейчас выступает на правах аренды за "Эйбар".
От продажи этих футболистов "блауграна" намерена выручить не менее 120 миллионов евро.
Полученные средства клуб планирует потратить на нового игрока мирового уровня.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30